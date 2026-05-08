Жительница Белгородской области пострадала при атаке дронов ВСУ

В посёлке Хотмыжск Белгородской области мирная жительница получила травму в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, женщина получила баротравму после детонации одного из двух украинских беспилотников. На место прибыли медики скорой помощи. Пострадавшей оказали необходимую помощь, однако от госпитализации она отказалась.

Атака произошла в посёлке Хотмыжск Грайворонского округа Белгородской области. В результате взрыва повреждения получили несколько объектов. В одном частном доме выбило окна, также пострадали забор и легковой автомобиль. Кроме того, в соседнем домовладении осколками посекло ограждение.

Ранее сообщалось о пострадавших мирных жителях после атак беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области. Один из инцидентов произошёл в селе Казачья Лисица Грайворонского округа, где FPV-дрон ударил по трактору. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги.