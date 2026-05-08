Девочка и трое взрослых пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя.

«В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор, в результате чего мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

В селе Гора-Подол беспилотник атаковал территорию частного домовладения. В результате пострадали две женщины, у которых диагностированы баротравмы. Помощь была оказана, однако они отказались от госпитализации.

Также 11-летняя девочка из села Таврово обратилась за медицинской помощью после получения баротравмы от удара дронов. Она была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.

А в ночь на 8 мая атаки БПЛА фиксировались сразу в нескольких регионах России. По данным Минобороны РФ, с полуночи до 07:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 264 беспилотника. Последствия падения обломков и попаданий сообщали в Ростовской, Ярославской и других областях: в ряде мест были повреждены здания, автомобили и промышленные объекты, местные власти заявляли о работе экстренных служб.