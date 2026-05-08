Уже 50 домов повреждено в Ростовской области в результате атак БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки в Ростовской области. Количество повреждённых от обломков БПЛА частных домов в Мясниковском районе, в селе Чалтырь, увеличилось до 50. Дронами также задело три автомобиля, пишет глава региона Юрий Слюсарь.
«Обследование домов продолжается. В городах и районах, которые пострадали в результате падания обломков БПЛА созданы комиссии по оценке ущерба, введён режим ЧС в границах повреждённых домов», — говорится в сообщении.
Власти заявляют, что всем пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее говорили, что повреждено 20 домов. Сейчас в двух районах Ростовской области устраняют последствия от падения обломков дронов. Люди не пострадали. В Ростове-на-Дону БПЛА попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». 13 аэропортов закрыты, 14 тыс. пассажиров ждут вылета.
