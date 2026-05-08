20 домов и здание администрации повреждены при атаке дронов в Ростовской области

В двух районах Ростовской области устраняют последствия падения обломков беспилотников. Пострадавших нет, но повреждены десятки частных домов и административное здание. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Мясниковском районе, в селе Чалтырь, от обломков БПЛА пострадали 20 частных домов и 3 автомобиля. К счастью, никто из жителей не ранен.

«В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В областном центре, в Первомайском районе, обломки дрона попали в четырёхэтажное административное здание. Там начался пожар, но сейчас огонь полностью потушили. Власти продолжают следить за ситуацией. Жертв и пострадавших в результате инцидентов нет.

ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Москву и область. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице сбили ещё один беспилотник. Всего с начала этих суток уничтожили уже 20 дронов. Никто не пострадал, разрушений пока не зафиксировано.