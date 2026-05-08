На подлёте к Москве с начала суток сбили 20 БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного вражеского дрона на подлёте к городу. Таким образом, количество сбитых с начала суток беспилотников достигло 20.
«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём канале в мессенджере «Макс».
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. В этот день мэр уже отчитывался об уничтожении 19 дронов, и теперь число сбитых продолжает расти.
Тем временем в Пермском крае приняли беспрецедентное решение. Губернатор Дмитрий Махонин заявил об отмене шествия войск Пермского гарнизона на 9 Мая. Причина – участившиеся атаки беспилотников в регионе и необходимость обеспечить безопасность жителей, не отвлекая силовые структуры от выполнения задач.
