Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 21:49

Силы ПВО РФ сбили за четыре часа до полуночи 95 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку отражали в период с 20:00 мск до 24:00 мск 7 мая. БПЛА атаковали территорию Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а тажке акваторию Азовского и Чёрного морей.

С начала суток над Москвой сбили 61 беспилотник

Напомним, с полуночи 8 мая началось объявленное Россией перемирие в зоне СВО. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили украинскую сторону, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева.

Артур Лапсаков
