Силы ПВО РФ сбили за четыре часа до полуночи 95 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку отражали в период с 20:00 мск до 24:00 мск 7 мая. БПЛА атаковали территорию Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а тажке акваторию Азовского и Чёрного морей.