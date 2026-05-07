С начала суток над Москвой сбили 61 беспилотник

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать одну из самых масштабных атак беспилотников на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были сбиты ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, число уничтоженных с начала суток дронов достигло 61.

«Отражена атака ещё двух БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник.

Ранее Life.ru писал, что массированной атаке подверглись не только столица и область. За предыдущие четыре часа средства ПВО перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник самолётного типа. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, а также над Московским регионом и акваторией Чёрного моря.