Силы ПВО РФ за четыре часа сбили 101 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ и Чёрным морем 101 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём сообщил, что в столичном регионе силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Начиная с полуночи силы противовоздушной обороны сбили уже 41 украинский беспилотник на подлёте к столице, причём все цели были успешно поражены.