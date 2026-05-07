41 дрон с полуночи: На подлёте к Москве уничтожено ещё 8 БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили ещё восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

БПЛА уничтожили подразделения ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал градоначальник. Всего после полуночи 7 мая столицу атаковал 41 беспилотник.

Ранее в Липецкой области силы ПВО сбили украинский беспилотник, о чём сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона также опроверг фейки об эвакуации детей из яслей якобы из-за угрозы взрыва: на время работы специалистов малышей организованно перевели в другое здание детского сада как стандартную меру предосторожности, а угрозы жизням воспитанников учреждения нет.