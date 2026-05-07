7 мая, 12:04

Липецкий губернатор прояснил слухи о сбитом над яслями БПЛА: угрозы детям нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Esteban De Armas

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над регионом. Глава региона обратил внимание, что в соцсетях начали распространяться фейки эвакуации детей из яслей якобы из-за угрозы взрыва.

«Эти сообщения искажают факты. На время работы специалистов малышей организованно перевели в здание детского сада. Это стандартная мера предосторожности. Угрозы детям нет», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.

Обломки БПЛА уже найдены, место происшествия оцеплено. Специалисты принимают все меры для обеспечения безопасности. Он добавил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 347 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Системы противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в 16 субъектах РФ, среди которых Белгородская, Брянская, Воронежская и другие области Центральной России. Помимо этого, дроны были сбиты и в Московском регионе.

Александра Мышляева
