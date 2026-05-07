МО РФ дало комментарий по дронам в Прибалтике: пять пропали в Латвии, один сбит у Пскова

Минобороны России дало пояснения по ситуации с дронами ВСУ, которые 7 мая упали в Латвии. По данным ведомства, противник предпринял попытку атаки гражданских объектов в районе Санкт-Петербурга. Но около 4 часов утра мск 5 из 6 обнаруженных БПЛА пропали у Резекне на востоке Латвии, шестой был сбит юго-восточнее Пскова в российском воздушном пространстве.

Так, ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвии группу из шести дронов, а также два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

«Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 04:41 мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)», — сказали в МО РФ.

В результате экспертизы обломков цель идентифицирована как БПЛА «Лютый» производства Украины.