Украинский дрон атаковал пассажирский поезд в Латвии
Украинский БПЛА типа ФП-1 атаковал пассажирский поезд в Латвии, пишет Mash. Также дроны, как Life.ru уже писал ранее, попали на территорию нефтебазы на востоке Латвии, в городе Резенке, повредив четыре пустых резервуара.
В воздушное пространство страны залетели два беспилотника: один — упал на нефтебазу, второй — на поезд. Людей эвакуировали, предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, согласно первым данным, над страной летели дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Происшествие случилось глубокой ночью, около половины четвёртого утра.
