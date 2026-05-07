Стал известен маршрут украинских дронов, упавших ночью в Латвии
SHOT: Упавшие в Латвии украинские БПЛА запускались из Житомирской области
Украинские беспилотники, упавшие на территории Латвии, запускались из Житомирской области. По данным SHOT, дроны типа FP-1 летели по той же траектории, что и во время мартовских атак на Ленинградскую область.
Предварительно, они должны были атаковать Ленобласть. Беспилотники пролетели через Польшу и Литву, а затем рухнули в Латвии. Один из них упал на нефтебазу в городе Резекне — в 50 километрах от российской границы, повредив четыре пустых резервуара. Точное количество упавших БПЛА сейчас устанавливается.
В эти дни в Латвии проходят учения «Хрустальная стрела 2026», в которых участвуют 4700 военнослужащих. На них отдельно отрабатывают взаимодействие и интеграцию систем беспилотников.
Напомним, минувшей ночью в Латвии произошли прилёты украинских дронов. Известно о повреждении четырёх хранилищ на нефтебазе в Резенке. Один из БПЛА попал по пассажирскому поезду. Людей эвакуировали, никто не пострадал.
