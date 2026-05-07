Силы ПВО сбили 33-й дрон, летевший в сторону Москвы
Собянин: Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил в своём канале в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи — 33 дрона. Есть ли последствия «на земле», не уточняется.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил градоначальник.
Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 347 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Средства ПВО перехватили украинские БПЛА в 16 регионах, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и другие области Центральной России. Беспилотники также уничтожены в Московском регионе.
