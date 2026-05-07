32-й по счёту дрон ВСУ сбит при попытке атаковать Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography
Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — информирует градоначальник.
Таким образом, на подлёте к Москве сбито уже 32 БПЛА с начала суток. А в ночь на 7 мая было сбито 347 украинских беспилотников над территорией России.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.