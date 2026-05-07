32-й по счёту дрон ВСУ сбит при попытке атаковать Москву

Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — информирует градоначальник.

Таким образом, на подлёте к Москве сбито уже 32 БПЛА с начала суток. А в ночь на 7 мая было сбито 347 украинских беспилотников над территорией России.