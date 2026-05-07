Более 30 украинских дронов остановлены на пути к Москве 7 мая
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
ПВО сбила ещё три украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток, уже 31 дрон были остановлен на пути к столице.
Экстренные службы работают на месте падения обломков.
Напомним, что за ночь 7 мая было сбито 347 украинских беспилотников над территорией России.
