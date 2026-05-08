14 тыс. пассажиров ждут вылета в аэропортах после удара ВСУ по «Аэронавигации»
Фото © Telegram / Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что в южных аэропортах страны, приостановивших работу, более 80 рейсов были задержаны или отменены. Около 14 тыс. пассажиров ждут вылета, в основном на рейсах по России.
Наибольшие проблемы наблюдаются в Сочи, где дополнительные ограничения наложились на сбои в расписании за последние два дня. Кроме того, из-за закрытия аэропортов уже отменены или задержаны 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. Это затронет около 3 тыс. туристов и приведёт к сбоям в расписании обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.
Авиакомпании начали корректировать расписания:
- «Уральские авиалинии» изменяют время вылета рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды.
- Авиакомпания «Россия» также вносит изменения и отменяет некоторые рейсы.
- «Победа» корректирует программу полетов, включая переносы и отмены.
- Nordwind предупреждает о корректировке расписания и советует пассажирам проверять статус рейсов заранее.
АТОР не исключает, что количество задержанных рейсов будет продолжать расти, и рекомендует пассажирам внимательно следить за обновлениями от авиакомпаний.
Напомним, в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов над регионами РФ. ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты. Ночью ВСУ нарушили перемирие 1365 раз. Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после удара в филиал «Аэронавигация Юга России».
