14 тыс. пассажиров ждут вылета в аэропортах после удара ВСУ по «Аэронавигации»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что в южных аэропортах страны, приостановивших работу, более 80 рейсов были задержаны или отменены. Около 14 тыс. пассажиров ждут вылета, в основном на рейсах по России.

Наибольшие проблемы наблюдаются в Сочи, где дополнительные ограничения наложились на сбои в расписании за последние два дня. Кроме того, из-за закрытия аэропортов уже отменены или задержаны 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. Это затронет около 3 тыс. туристов и приведёт к сбоям в расписании обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.

Авиакомпании начали корректировать расписания: «Уральские авиалинии» изменяют время вылета рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды.

Авиакомпания «Россия» также вносит изменения и отменяет некоторые рейсы.

«Победа» корректирует программу полетов, включая переносы и отмены.

Nordwind предупреждает о корректировке расписания и советует пассажирам проверять статус рейсов заранее.

АТОР не исключает, что количество задержанных рейсов будет продолжать расти, и рекомендует пассажирам внимательно следить за обновлениями от авиакомпаний.