8 мая, 08:02

14 тыс. пассажиров ждут вылета в аэропортах после удара ВСУ по «Аэронавигации»

Фото © Telegram / Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что в южных аэропортах страны, приостановивших работу, более 80 рейсов были задержаны или отменены. Около 14 тыс. пассажиров ждут вылета, в основном на рейсах по России.

Наибольшие проблемы наблюдаются в Сочи, где дополнительные ограничения наложились на сбои в расписании за последние два дня. Кроме того, из-за закрытия аэропортов уже отменены или задержаны 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. Это затронет около 3 тыс. туристов и приведёт к сбоям в расписании обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.

Авиакомпании начали корректировать расписания:

  • «Уральские авиалинии» изменяют время вылета рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды.
  • Авиакомпания «Россия» также вносит изменения и отменяет некоторые рейсы.
  • «Победа» корректирует программу полетов, включая переносы и отмены.
  • Nordwind предупреждает о корректировке расписания и советует пассажирам проверять статус рейсов заранее.

АТОР не исключает, что количество задержанных рейсов будет продолжать расти, и рекомендует пассажирам внимательно следить за обновлениями от авиакомпаний.

Свыше 50 рейсов не могут вылететь из Сочи после удара по филиалу «Аэронавигации»

Напомним, в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов над регионами РФ. ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты. Ночью ВСУ нарушили перемирие 1365 раз. Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после удара в филиал «Аэронавигация Юга России».

Андрей Бражников
