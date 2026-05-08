Свыше 50 рейсов не могут вылететь из Сочи после удара по филиалу «Аэронавигации»

В аэропорту Сочи задержали больше 55 рейсов, а 11 — отменили. Об этом говорят данные онлайн-табло. Ограничения ввели для безопасности полётов.

На данный момент 30 рейсов не могут вылететь вовремя. Среди них — международные: в Шарм-эш-Шейх, Анталью, Тбилиси и Ереван. Ещё 26 самолётов задерживаются с прилётом, а 11 рейсов вообще отменили.

Раньше в Пермском крае беспилотники атаковали промышленные объекты. Из-за угрозы людей с работы эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. В регионе до сих пор действует режим «Беспилотной опасности» и работает специальный штаб.