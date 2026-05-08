Украина намеренно совершает деструктивные действия против России, нарушив перемирие 8 мая 1365 раз. В Минобороны заявили, что это доказывает, что киевский режим — по своей сути террористический.

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», — сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны России заявило, что украинская армия массово нарушает перемирие, даже несмотря на объявленный режим прекращения огня. С 8 мая с 00:00 по московскому времени российские войска по гуманитарным соображениям и по приказу Верховного главнокомандующего полностью остановили боевые действия. Но ВСУ не прекратили обстрелы и продолжали атаковать российские позиции.