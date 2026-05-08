Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после удара в филиал «Аэронавигации Юга России»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) после удара дронов ВСУ в филиал «Аэронавигации Юга России». Принято несколько важных решений для помощи жителям, пострадавшим от падения обломков беспилотников.
Режим чрезвычайной ситуации вводится в границах Железнодорожного района — именно там больше всего разрушений. Для координации всех служб создан оперативный штаб. Специальные комиссии займутся оценкой ущерба. Они обойдут повреждённые дома, зафиксируют все разрушения и примут заявления от жителей на получение материальной помощи.
«Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия», — говорится в сообщении Скрябина.
Кроме того, в даминистрации организован оперативный штаб по приёму заявлений на выплаты для граждан из повреждённых домов Железнодорожного района. Все пострадавшие могут туда обратиться. Пострадавших в результате инцидента нет. Работы продолжаются.
Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак дронов ВСУ — в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов. Так, ВСУ во время действия перемирие атаковали филиал «Аэронавигации Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты.
