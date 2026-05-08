8 мая, 10:19

До 44 выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары

Обложка © Life.ru

Количество жителей, обратившихся за медицинской помощью после атаки беспилотников на Чебоксары 5 мая, увеличилось до 44 человек. Пострадали 35 человек, двое погибли. Об этом сообщил Минздрав Чувашии.

«По оперативной информации, <…> пострадали 44 человека, двое из них погибли. Следует отметить, что семеро жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия, все они получают помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что один пациент, нуждающийся в специализированной помощи, переведён в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие получают всю необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.

Трофимов: В Чебоксарах работы после атак ВСУ идут нон-стоп

Напомним, в ночь на 5 мая украинские беспилотники и ракеты атаковали Чебоксары, причём один из дронов попал в жилой дом. В связи с этим в Чувашии был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пункты временного размещения в столице республики уже приняли более тысячи человек.

Анастасия Никонорова
