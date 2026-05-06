В ПВР Чебоксар после атаки ВСУ разместили более 1000 человек

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о масштабах эвакуации после вчерашней атаки ВСУ на Чебоксары и прилегающий округ. Пункты временного размещения в столице республики приняли уже более тысячи человек.

Специалисты продолжают работать с жильцами повреждённых домов. На данный момент 70 сотрудников проводят поквартирные обходы, чтобы оценить точный ущерб, нанесённый имуществу граждан.

«Наш главный приоритет, несомненно, — люди», — написал Николаев в мессенджере МАКС.

Решается вопрос о материальной помощи пострадавшим семьям.

Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, повреждены 28 домов. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.