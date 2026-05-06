День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 13:08

В ПВР Чебоксар после атаки ВСУ разместили более 1000 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о масштабах эвакуации после вчерашней атаки ВСУ на Чебоксары и прилегающий округ. Пункты временного размещения в столице республики приняли уже более тысячи человек.

Специалисты продолжают работать с жильцами повреждённых домов. На данный момент 70 сотрудников проводят поквартирные обходы, чтобы оценить точный ущерб, нанесённый имуществу граждан.

«Наш главный приоритет, несомненно, — люди», — написал Николаев в мессенджере МАКС.

Решается вопрос о материальной помощи пострадавшим семьям.

Число повреждённых домов в Чебоксарах после атаки ВСУ выросло до 40
Число повреждённых домов в Чебоксарах после атаки ВСУ выросло до 40

Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, повреждены 28 домов. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar