Число повреждённых домов в Чебоксарах после атаки ВСУ выросло до 40

Глава Чувашии Олег Николаев провёл заседание правительства, посвящённое ликвидации последствий атаки ВСУ, в результате которой был введён режим ЧС. Пострадали 40 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений, включая школы, детские сады и колледж.

Режим ЧС ускоряет выделение средств на восстановительные работы и поддержку граждан. Приоритетом для властей являются пострадавшие: 70 специалистов оценивают ущерб, более тысячи человек размещены во временных пунктах. Жители могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью, оформив их через «Госуслуги» или МФЦ.

Для оперативной помощи в Чебоксарах работает штаб (ул. Ивана Яковлева, ежедневно с 8:00 до 18:00) и телефон поддержки: 8 (8352) 26-08-08.

Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, повреждены 28 домов. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.