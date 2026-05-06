Трое пострадавших в результате налёта на Чебоксары находятся в тяжёлом состоянии

11 из 35 пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары остаются в больнице, сообщил Минздрав Чувашии.

При этом трое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, повреждены 28 домов. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.