6 мая, 11:25

Трое пострадавших в результате налёта на Чебоксары находятся в тяжёлом состоянии

11 из 35 пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары остаются в больнице, сообщил Минздрав Чувашии.

При этом трое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

СК: При ударе по Чувашии ВСУ задействовали крылатые ракеты и БПЛА
Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, повреждены 28 домов. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.

Александра Вишнякова
