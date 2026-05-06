Трое пострадавших в результате налёта на Чебоксары находятся в тяжёлом состоянии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lovember06
11 из 35 пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары остаются в больнице, сообщил Минздрав Чувашии.
При этом трое раненых находятся в тяжёлом состоянии.
Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, повреждены 28 домов. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.