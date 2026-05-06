6 мая, 20:25

Трофимов: В Чебоксарах работы после атак ВСУ идут нон-стоп

Обложка © Telegram / Станислав Трофимов

По словам главы Чебоксар Станислава Трофимова, в городе ведётся восстановление ЛЭП и подземного перехода, повреждённых при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Сейчас в Чебоксарах восстанавливают подземный переход у МТВ-центра, чинят повреждённые линии электропередачи и уже взялись за крышу на проспекте Ивана Яковлева. Также продолжается уборка поваленных деревьев и вывоз мусора с пострадавших территорий. Задача властей — как можно быстрее вернуть людям тепло и комфорт.

«В эти дни наш город живёт в едином порыве взаимопомощи и сострадания. Восстановительные работы не прекращаются ни на минуту — специалисты и городские службы работают в режиме «нон-стоп», чтобы как можно скорее убрать следы вчерашних событий и вернуть Чебоксарам их привычный вид», — отметил глава города.

Напомним, украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Пункты временного размещения в столице республики приняли уже более тысячи человек.

