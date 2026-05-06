К лечению пострадавших в Чебоксарах привлекли мультидисциплинарные бригады

Министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова сообщила, что в Чебоксарах пострадавшим от обстрелов ВСУ помощь оказывают мультидисциплинарные бригады, состоящие из ведущих специалистов республики. Для пациентов в критическом состоянии были организованы консилиумы с участием экспертов из федеральных клиник, что позволило определить дальнейшую тактику лечения.