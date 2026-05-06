Семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары выплатят по 1,5 млн рублей
Семьи погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах получат по 1 567 500 рублей. Пострадавшим выплатят от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от тяжести травм. Об этом пишет РИА «Новости».
Повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледж. Жителям, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, положено единовременное пособие в 627 000 рублей, при лёгких травмах — 313 500 рублей.
Кроме того, пострадавшие могут получить материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество первой необходимости предусмотрено 78 375 рублей, за полностью утраченное — 156 750 рублей.
Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Пункты временного размещения в столице республики приняли уже более тысячи человек.
