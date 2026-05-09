Боец «Орлана» ранен при атаке дрона ВСУ на Шебекино в День Победы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В городе Шебекино Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ в День Победы ранен боец «Орлана». Он пострадал во время отражения атаки вражеского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен боец «Орлана», — сообщил Гладков.
У пострадавшего минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи доставила бойца в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Перемирие не помешало также ВСУ атаковать ночью Тульскую область, там были перехвачены три украинских беспилотника. Информации о пострадавших не поступало, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
