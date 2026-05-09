День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:43

Три дрона ВСУ ночью атаковали Тульскую область, несмотря на перемирие

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Тульской области минувшей ночью уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью ещё три украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев в Телеграме.

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор напомнил телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.

Над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников
Над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о достижении договорённости между Москвой и Киевом о трёхдневном перемирии с 9 по 11 мая. Американский лидер уточнил, что соглашение предполагает полное прекращение огня и одновременный обмен военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны. Ушаков уже подтвердил обмен пленными.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar