Три дрона ВСУ ночью атаковали Тульскую область, несмотря на перемирие

В Тульской области минувшей ночью уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью ещё три украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев в Телеграме.

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор напомнил телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.