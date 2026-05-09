Три дрона ВСУ ночью атаковали Тульскую область, несмотря на перемирие
Обложка © GigaChat / Life.ru
В Тульской области минувшей ночью уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Прошедшей ночью ещё три украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев в Телеграме.
По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор напомнил телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о достижении договорённости между Москвой и Киевом о трёхдневном перемирии с 9 по 11 мая. Американский лидер уточнил, что соглашение предполагает полное прекращение огня и одновременный обмен военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны. Ушаков уже подтвердил обмен пленными.
