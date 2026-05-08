Ушаков подтвердил обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу»
Юрий Ушаков.
Россия приняла инициативу главы США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Помощник президента подтвердил, что предложенный американским лидером формат оказался приемлем для российской стороны.
«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными», — добавил Ушаков.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил в Truth Social о достижении договорённости между Москвой и Киевом о трёхдневном перемирии с 9 по 11 мая. Американский лидер уточнил, что соглашение предполагает полное прекращение огня и одновременный обмен военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны.
