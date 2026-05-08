Ушаков подтвердил обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу»

Россия приняла инициативу главы США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента подтвердил, что предложенный американским лидером формат оказался приемлем для российской стороны.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными», — добавил Ушаков.