8 мая, 18:58

Ушаков подтвердил обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу»

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Россия приняла инициативу главы США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента подтвердил, что предложенный американским лидером формат оказался приемлем для российской стороны.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными», — добавил Ушаков.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил в Truth Social о достижении договорённости между Москвой и Киевом о трёхдневном перемирии с 9 по 11 мая. Американский лидер уточнил, что соглашение предполагает полное прекращение огня и одновременный обмен военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны.

