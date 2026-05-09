8 мая, 22:53

Над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Тульской области в ночь на субботу силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Глава региона уточнил, что оперативные службы продолжают работу на местах. При этом режим опасности атаки беспилотников в области пока сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали мирные жители. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. В результате удара мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги и был доставлен в больницу Белгорода.

Артём Гапоненко
