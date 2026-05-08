8 мая, 17:53

За шесть часов ПВО сбила 71 украинский БПЛА над регионами России

За шесть часов российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолётного типа над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«8 мая текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники фиксировались сразу над несколькими регионами России, включая Калужскую, Тульскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Рязанскую, Ростовскую, Воронежскую и Орловскую области. Также цели были уничтожены над территорией Московского региона, Кубани и Ставрополья. Отдельно отмечается, что часть аппаратов была сбита над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали мирные жители. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. В результате удара мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги и был доставлен в больницу Белгорода.

