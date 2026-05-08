В Ярославле после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

В Ярославле произошёл пожар на промышленном объекте после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, регион подвергся атаке БПЛА в ночь на 8 мая. Большинство беспилотников удалось сбить. При этом один из дронов попал в промышленный объект в Ярославле. После этого на территории началось возгорание.

«Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», — написал Евраев.

Губернатор уточнил, что пожар быстро потушили специальные службы. О пострадавших в сообщении не говорится.

В ночь на 8 мая атаки БПЛА фиксировались сразу в нескольких регионах России. По данным Минобороны, с полуночи до 07:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 264 беспилотника. Последствия падения обломков и попаданий сообщали в Ростовской, Ярославской и других областях: в ряде мест были повреждены здания, автомобили и промышленные объекты, местные власти заявляли о работе экстренных служб. Жертв, по предварительным данным региональных властей, в этих эпизодах не было.