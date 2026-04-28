В Киеве признали серьёзные сложности с пополнением армии. Об этом заявил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр).

По его словам, все желающие воевать уже находятся на передовой. Те, кто хотел уехать из страны, уже мигрировали.

«Все, кто хотели воевать, — воюют, все, кто хотели мигрировать, — мигрировали. Кто скрывается — мы на них не рассчитываем», — подчеркнул Мадьяр, его слова приводит издание «Страна.ua».

Таким образом, украинское командование вынуждено констатировать: рассчитывать на тех, кто уклоняется от призыва, не приходится.

А ранее Life.ru писал, что Минобороны Украины насчитало 1,6 миллиона уклонистов от службы в ВСУ. Военный омбудсмен Незалежной Ольга Решетилова уточнила, что украинское военное ведомство рассчитывает наладить диалог с теми, кто уклоняется от службы.