Сопротивление принудительной мобилизации на Украине перешло в новую фазу — с применением оружия, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные украинских правоохранителей и СМИ. С начала 2026 года зафиксировано 19 вооружённых нападений на представителей территориальных центров комплектования.

В ход идут ножи, пистолеты и даже гранаты. Самые резонансные случаи: во Львове 2 апреля военкому перерезали горло прямо на улице, в Черкассах 10 февраля в сотрудников ТЦК бросили гранату, а в Ровненской области 1 мая мужчина открыл огонь по работникам военкомата из автомата.

Жертвами такого сопротивления уже стали трое военнослужащих. При этом общее число нападений на сотрудников ТЦК с начала полномасштабной войны достигло 620, а только в 2025 году их было 341 — рост колоссальный по сравнению с 5 случаями в 2022-м.

В Нацполиции Украины констатируют: ситуация «становится всё более угрожающей». В Киеве даже опасаются, что сотрудники ТЦК могут массово уволиться со службы, если нападения не прекратятся.

Ранее сообщалось, что в Ровненской области сотрудники ТЦК избили подростка металлической палкой. Парень передвигался на мотоцикле вместе с приятелем, когда их остановили представители военкомата. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом. Друг несовершеннолетнего сумел скрыться.