Европейские страны столкнутся с масштабной контрабандой оружия с Украины после прекращения боевых действий. Об этом предупредил заместитель исполнительного директора пограничного агентства ЕС Frontex Ларс Гердес в интервью телеканалу Welt. По его словам, риск особенно возрастёт после наступления режима прекращения огня или мира.

Гердес отметил, что на Украине скопится огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Многие люди останутся без средств к существованию и могут заняться нелегальной торговлей. Самое современное вооружение окажется в руках контрабандистов. Особую угрозу представляет попадание такого оружия к террористам и криминальным группировкам. По масштабам кризис безопасности в Европе может сравниться с тем, который произошёл после развала Югославии.

«Я считаю, что риск особенно высок после (наступления) режима прекращения огня или мира. Тогда в стране (на Украине. — Прим. Life.ru) будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может привести к контрабандной торговле оружием в огромных масштабах. Это может стать проблемой безопасности для Европы», — заявил он в интервью.

Полиция Польши уже готовится к росту преступности после окончания боевых действий на Украине. Правоохранители ожидают увеличения масштабов контрабанды оружия. Европейские службы безопасности заранее оценивают возможные угрозы.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп полагает, что киевский режим способен продолжать боевые действия благодаря вооружениям, которые Вашингтон продаёт Североатлантическому альянсу на средства европейцев. По словам республиканца, Украина имеет возможность сражаться именно из-за поставок американского оружия, которое идёт через структуры НАТО. Американский лидер отметил, что неважно, насколько техника хороша, главное — это сама возможность воевать.