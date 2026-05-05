Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп полагает, что киевский режим способен продолжать боевые действия благодаря тем вооружениям, которые Вашингтон продаёт Североатлантическому альянсу на средства европейцев. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с изданием Salem News.

«Мы продаём его (оружие. — Прим. Life.ru) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы. — Прим. Life.ru) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — заявил хозяин Белого дома, комментируя продажу американских вооружений.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон сделал заявление о дальнейших действиях РФ на Украине. По его мнению, Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими. Он напомнил, что в июне 2024 года российский лидер Владимир Путин обозначил условия для устойчивого мира: никаких временных перемирий, европейских «миротворцев», НАТО или неонацистов на Украине, признание ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона российскими территориями.