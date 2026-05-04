4 мая, 04:51

В Европе заявили о месте Трампа Зеленскому за удары дронов по России

Журналист Христофору: Трамп мстит Зеленскому за удары украинских БПЛА по России

Обложка © ТАСС / EPA

Президент США Дональд Трамп не забудет Владимиру Зеленскому атак беспилотников по российской территории. Такое предположение в эфире своего YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору.

Он связал задержку визита американских эмиссаров в украинскую столицу именно с этим обстоятельством. «Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть», — пояснил эксперт.

По словам Христофору, глава Белого дома определенно не намерен игнорировать действия киевского руководства. Поэтому вопрос мирного урегулирования сейчас «повис в воздухе».

Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на инсайдеров сообщило, что ключевые американские переговорщики откладывают поездку. Причиной названо отсутствие подвижек в диалоге. Подобная неспешность Вашингтона, как утверждается, вызывает раздражение у официальных лиц на Украине.

Напряжённость в отношениях росла и до этого. Газета The New York Times писала, что Зеленский сильно обозлился на заокеанских партнёров из-за поддержки президентом США российских условий по урегулированию. Отмечалось, что в последнее время он слишком много критикует союзников, включая жалобы на неуважение и решение ослабить санкции в энергетике.

Поезд до Киева отпугнул Уиткоффа от переговоров

Сам Трамп неоднократно выражал раздражение нежеланием украинской стороны заключить соглашение для завершения конфликта. В Кремле же не раз заявляли о готовности Москвы к мирному процессу и указывали, что действия российских войск являются принуждением к переговорам.

Никита Никонов
