Поезд до Киева отпугнул Уиткоффа от переговоров

Американские переговорщики не едут в Киев отчасти потому, что добираться туда сложно — Украина закрыла небо, и единственный способ попасть в столицу — поезд, а это «сложно для Уиткоффа», сказал изданию Kyiv Independent высокопоставленный украинский чиновник.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер откладывают визит в Киев, хотя Украина ждала их ещё в начале апреля. Одна из причин — в Вашингтоне опасаются, что переговоры снова не дадут результата.

«Они много раз обещали [приехать в Киев], но до сих пор ни разу этого не сделали... У них есть своя проблема с необходимостью ехать на поезде. Для Уиткоффа это сложно», — сказал украинский чиновник.

Предполагалось, что их приезд даст толчок трёхсторонним переговорам России, Украины и США. Но есть и другие причины, по которым визит не состоялся. Обе американских фигуры сейчас глубоко заняты ближневосточным конфликтом и переговорами с Ираном. Как заявили в Киеве, приоритеты администрации Трампа сильно сместились, и украинский кризис больше не в приоритете.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в Исламабаде состоятся прямые переговоры американской и иранской делегаций, сообщил журналист Барак Равид. Встреча посланников США с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками. Аракчи проведёт с Пакистаном переговоры в субботу и воскресенье о возобновлении диалога с США.