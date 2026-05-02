Стало известно, почему Уиткофф и Кушнер не приехали в Киев

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в очередной раз перенесли поездку в Киев. Как сообщает Kyiv Independent со ссылкой на осведомлённые источники, визит отложен из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах и риска, что поездка лишь подчеркнёт дипломатический тупик.

Этот визит должен был стать первым для обоих эмиссаров. При этом Уиткофф уже семь раз посещал Москву и встречался с Владимиром Путиным, Кушнер также ездил в российскую столицу. Киев такое положение вещей давно раздражает.

Владимир Зеленский ещё в середине апреля публично называл это «неуважением». По словам одного из высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией, американцы «много раз обещали приехать, но до сих пор ни разу не выполнили обещания».

Причин для переноса несколько. Во-первых, оба спецпосланника сейчас глубоко увязли в переговорах между США и Ираном, которые полностью доминируют во внешнеполитической повестке Вашингтона. Украина, как признают чиновники, перестала быть главным драйвером американской дипломатии.

Во-вторых, логистика. Из-за закрытого неба Украины единственный способ добраться до Киева – поезд. Как сообщают источники, Уиткоффу «трудно» ездить на поезде, что тоже вносит свой вклад в задержку.

Но главное – отсутствие реального прогресса за столом переговоров. Россия настаивает на полном выводе украинских войск со своей территории. Киев этого не приемлет, предлагая заморозить фронт по нынешней линии. Пока позиции не сдвинутся, американские эмиссары не видят смысла в поездке, которая лишь высветит тупик.

«Непонятно, зачем им ехать аж сюда, чтобы снова услышать то же самое», – резюмировал украинский чиновник.

Ранее Life.ru писал, что постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о полном исчезновении темы переговоров из риторики Запада. По его словам, снова зазвучали заявления о возможности военного успеха Украины, а о дипломатии никто не вспоминает.