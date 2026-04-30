Западные страны за последние недели изменили риторику по Украине. Как заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, тема мирных переговоров и дипломатического урегулирования фактически исчезла из заявлений западных политиков.

«Сегодня мы отчётливо наблюдаем произошедшую за последние недели смену нарративов западных спонсоров киевского режима. О мирных переговорах и дипломатии в целом никто из них уже и не вспоминает», — сказал он на заседании постсовета ОБСЕ.

Полянский отметил, что вместо разговоров о переговорах снова звучат заявления о возможности военного успеха Украины. Дипломат провёл параллель с 2022 годом. По его словам, тогда после провокации в Буче был сорван переговорный процесс в Стамбуле.

Сейчас, как считает Полянский, западные страны вновь продвигают тезис о том, что Украина якобы может победить на поле боя. Также, по его словам, звучат идеи о выходе Киева к новому «дипломатическому окну» с более сильными позициями.

Между тем, в США прозвучала оценка, согласно которой Украине не стоит рассчитывать на военную победу в конфликте. Также под сомнение поставлена эффективность дальнейших поставок отдельных видов вооружений. По мнению американских экспертов, Киев может не получить от Вашингтона часть запрашиваемого оружия. В первую очередь речь идёт о системах, способных наносить удары на большие расстояния.