Украина не сможет одержать военную победу над Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.

Дэвис отметил, что Киеву не стоит рассчитывать на получение определённых видов вооружения от Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что поставки дальнобойных ракет не изменят ход конфликта, так как экономика Украины уже разрушена, а ситуация никогда не примет характер, при котором Россия могла бы проиграть.

«Украинцы хотели заполучить несколько наших дальнобойных ракет ATACMS. Забудьте об этом. Этого никогда не произойдет. <…> Это не поможет выиграть войну, потому что, как вы видите, экономика Украины разрушена, но тем не менее они продолжают воевать. <…> Это не поможет вам выиграть войну. Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия проиграла. Это невозможно», — рассказал эксперт.

Подполковник армии США в отставке добавил, что надежды Киева на санкционное давление Европы абсолютно безосновательны. По его словам, предыдущие 20 пакетов ограничений не сработали, и 21-й пакет не даст результата. Вместо ослабления России киевский режим, напротив, столкнётся с полным истощением.

Ранее республиканский сенатор США Митч Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Он заявил, что Конгресс утвердил два отдельных пакета финансирования на два года, но часть средств до сих пор не передали Киеву. По словам сенатора, помощь «пылится» в ведомстве, а ответственные чиновники отказываются давать разъяснения по этому поводу. Макконнелл напрямую обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в том, что тот саботирует поставки, и сравнил его подход с политикой бывшего президента Джо Байдена.