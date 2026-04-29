Сенатор США обвинил Пентагон в задержке помощи Украине в размере $400 млн

Республиканский сенатор США Митч Макконнелл заявил, что утверждённый Конгрессом пакет военной поддержки для Украины на сумму $400 млн остаётся не реализованным из-за задержек в Пентагоне. Свои претензии он изложил The Washington Post.

По его словам, Конгресс ранее санкционировал выделение Киеву двух отдельных пакетов финансирования, каждый объёмом около $400 млн, рассчитанных на ближайшие два года. Однако часть уже одобренной помощи, как утверждает сенатор, до сих пор не была передана.

«Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, теперь пылится в Пентагоне. Когда сенаторы, ответственные за распределение бюджетных средств, обратились за разъяснениями в отдел политики министерства, возглавляемый заместителем министра обороны Элбриджем Колби, им ответили отказом. Наши коллеги из комитетов по вооружённым силам также выразили растущее недовольство тем, что Министерство обороны не идёт на контакт», — пишет он.

В задержке реализации программ он обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби. По его словам, политика Колби также повлияла на отношение США с балтийскими странами НАТО, исключив меры помощи им из бюджета 2025 года.

«Подход Пентагона, заключающийся в том, чтобы не оказывать или оказывать недостаточную поддержку Украине, по сути, является той же стратегией, которую использовал президент Джо Байден», — говорится в статье.

А ранее чиновника Пентагона Эндрю Хагга отправили в административный отпуск после публикации видео, на котором он говорит о хищениях американской помощи Украине. Он в приватной беседе, попавшей на скрытую камеру, обвинил Украину в масштабном хищении ещё со времён президентства Барака Обамы. Пентагон подтвердил, что чиновника отправили в административный отпуск на время проверки.