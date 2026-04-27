«Крали наши деньги»: Чиновник Пентагона обвинил Украину в масштабном воровстве помощи США

Чиновник Пентагона Хагг в приватной беседе обвинил Киев в краже помощи США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danita Delimont

Начальник отдела радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагг в приватной беседе, попавшей на скрытую камеру, обвинил Украину в масштабном хищении американской помощи. Видеозапись опубликовал YouTube-канал The Citizen Journalism Foundation.

«Они крали наши деньги… покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов», – заявил чиновник.

По словам Хагга, инциденты с хищением американской помощи начались ещё во время президентства Барака Обамы. Чиновник также считает, что украинскому руководству безразлична судьба собственного населения – по его мнению, власть в Киеве думает только о личном обогащении.

90 млрд в трубу: Медведев предрёк невозврат кредита ЕС «киевскому вору»

Тем временем европейские партнёры Украины тоже не слепы к проблеме коррупции. Ранее Life.ru писал, что за обещанные 90 млрд евро помощи ЕС требует от Киева провести реальные реформы в сфере верховенства права, причём «военные» деньги дадут безвозвратно, а вот бюджетные – только под конкретные изменения. Перечень обязательств уже согласуют в Брюсселе, причём список требований останется жёстким и неизменным для всех стран-членов.

Юния Ларсон
