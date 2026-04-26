ЕП: Украине придётся расплатиться реформами в коррупции за €90 млрд от ЕС

Украина согласует с ЕС перечень реформ перед получением помощи в 90 млрд евро. Киев обязуется провести изменения в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Об этом сообщает газета «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Первый транш помощи Украина получит в мае или июне. Сторонам предстоит несколько недель согласований и юридические решения. Перечень реформ должно одобрить большинство стран — членов ЕС. Их список останется неизменным.

Предварительный перечень реформ обсуждали на этой неделе в Брюсселе. Там побывал вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка. Источники допускают, что в условия войдут элементы плана «10 пунктов Качки-Кос». Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения. Также нужен меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи и поправки к соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility.

По данным источников, «военные» средства Украина получит без возврата, а бюджетную помощь — в обмен на реформы. Речь не о новых требованиях. Киев уже брал на себя эти обязательства в рамках процесса вступления в ЕС.

Напомним, ЕС одобрил кредит на 90 млрд евро. В Брюсселе рассчитывают, что долг погасит Россия, а не украинские налогоплательщики.