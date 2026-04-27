Чиновника Пентагона Эндрю Хагга отправили в административный отпуск после публикации видео, на котором он говорит о хищениях американской помощи Украине. Об этом сообщает портал Newsmax.

Хагг оказался на записи скрытой камеры во время разговора с журналисткой под прикрытием. Беседа затронула чувствительные темы, связанные с военной сферой. На записи чиновник утверждает, что проблема с хищениями американской помощи Киевом существовала ещё во времена президентства Барака Обамы.

Пентагон подтвердил, что чиновника отправили в административный отпуск на время проверки. По данным опубликованных сообщений, по инциденту проводится дополнительное расследование.

Тема контроля за западной помощью Украине регулярно всплывает в американской и европейской повестке. Речь идёт не только о деньгах, но и о политическом доверии — особенно на фоне крупных пакетов поддержки Киева.

Отдельная линия — коррупционные риски внутри самой Украины. Европейские СМИ и структуры ЕС ранее указывали, что борьба с коррупцией остаётся одним из ключевых условий для дальнейшего сближения Киева с Евросоюзом. Le Monde писал, что у европейских лидеров сохраняются опасения по поводу этой проблемы, а Еврокомиссия отдельно подчёркивала необходимость устойчивого прогресса в антикоррупционной сфере.

Поэтому история с Хаггом выглядит болезненной сразу для нескольких сторон. Для Пентагона это вопрос внутренней безопасности и дисциплины, для Киева — очередной удар по репутации, а для американских властей — повод заново объяснять, как именно контролируются деньги и поставки, направляемые Украине.