На Украине проходят обыски в медучреждениях по делу о хищении сотен миллионов из бюджета

Правоохранительные органы Украины проводят масштабную спецоперацию в медицинских учреждениях по всей стране. Следователи Нацполиции совместно с прокуратурой уже осуществляют около 70 обысков, сообщает пресс-служба ведомства.

В центре внимания — хищение бюджетных средств, которые выделялись на лечение пациентов по программе медицинских гарантий. По предварительным данным, речь идёт об особо крупных суммах. По оценкам следствия, ущерб, нанесённый государству, может исчисляться сотнями миллионов гривен.

Обыски в медучреждениях по делу о хищении сотен миллионов. Фото © Пресс-служба Полиции Украины

Оперативные мероприятия направлены на сбор доказательств и установление всех участников преступной схемы. Детали и предварительные итоги расследования обещают озвучить позже.

Ранее сообщалось, что на Украине выявлена схема хищения бюджетных средств при строительстве оборонительных рубежей. По данным следствия, ущерб составил не менее 14 млн гривен (25,2 млн руб.), нарушения обнаружены в Днепропетровской области. В организации схемы подозревают должностных лиц воинской части, включая командира.