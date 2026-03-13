На Украине 14 млн гривен, выделенных на оборону, вывели через карманы

На Украине выявлена схема хищения бюджетных средств при строительстве оборонительных рубежей. По данным следствия, сумма ущерба составила не менее 14 млн гривен (25,2 млн руб.). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры страны.

Как сообщается, нарушения обнаружены в Днепропетровской области. В организации схемы подозревают должностных лиц одной из воинских частей, включая командира подразделения.

По версии следствия, участники схемы закупали строительные материалы для фортификационных сооружений по завышенным ценам. Бюджетные средства переводились на счета подконтрольных компаний, после чего деньги выводились и обналичивались.

Ранее на Украине не стали увольнять чиновника украинской экологической инспекции, который объяснил происхождение более 650 тысяч долларов находкой их в гараже своей покойной бабушки. Сам чиновник отказался как-либо комментировать ситуацию.