Украинский военком задекларировал золотые слитки на тысячи долларов

Сотрудник Бучанского районного военкомата Киевской области Олег Коломиец задекларировал активы, многократно превышающие его официальный доход. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коломиец указал в декларации за 2025 год золотые слитки на сумму 7,7 миллиона гривен (около 175 тысяч долларов), а также 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными. При этом его зарплата за прошлый год составила всего 335 тысяч гривен (7,6 тысячи долларов).

Ранее врио председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко задекларировал 653 тысячи долларов наличными. Чиновник объяснил, что нашёл эти деньги в гараже на даче, которую он унаследовал от бабушки. Та умерла в 2020 году.