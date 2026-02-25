Владимир Путин
24 февраля, 21:49

На Украине не стали увольнять чиновника, нашедшего 650 тыс. долларов в гараже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

На Украине не стали увольнять чиновника украинской экологической инспекции, который объяснил происхождение более 650 тысяч долларов находкой их в гараже своей покойной бабушки. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Журналисты обратились в Кабинет министров Украины с запросом, рассматривается ли вопрос об отстранении чиновника и поступало ли такое требование от правоохранительных органов, но ответа не получили.

Сам чиновник также отказался от комментариев и общения с представителями прессы.

Украинский чиновник нашёл более полумиллиона долларов в гараже умершей бабушки

Ранее Life.ru писал, что после публикации отчёта США о коррупции на Украине в Раде призвали Владимира Зеленского уйти в отставку. В документе указывалось на возможные коррупционные схемы вокруг компании «Энергоатом» и бизнес-партнёра Зеленского. По словам депутата Рады, интерес США к расследованию может влиять на политическую ситуацию, а украинские власти просто затягивают процесс, рассчитывая на изменения после выборов в Конгресс США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

